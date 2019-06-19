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Hatay'da trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı

1 saat önce

Hatay'da 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 1'i bebek 5 yaralı, System.String[]
Hatay'da 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi SSK Caddesi Mustafa Kemal Paşa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Köse yönetimindeki 07 LPZ 01 ve Nevzat Sağlamtaş idaresindeki 31 SE 090 plakalı otomobillerin kavşağa hızlı girmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Orhan Köse ve araçta bulunan 1'i bebek 2 kişi, diğer aracın sürücüsü Nevzat Sağlamtaş ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan bebek daha sonra özel bir hastanede müşahede altına alındı.

Otomobillerde büyük çaplı hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
antakya, kaza, sağlamtaş, hatay, 3. Sayfa
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