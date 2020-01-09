Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

16 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Güvenlik güçlerince,Turfanda Mahallesi'nde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayladağı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:14 Kaynak: AA
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