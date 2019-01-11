Hatay'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Tutuklama
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde jandarma ve polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde jandarma ve polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Jandarma
ve polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibe alınması sonucunda ilçe merkezindeki adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:42 Kaynak: İHA
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