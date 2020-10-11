Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu kapsamda, Akevler Mahallesi'nde bulunan E.A'nin evine operasyon yapan ekipler, evde ve evde bulunan C.K'nin üst aramasında, 459 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirdi.

Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış