Hatay\'da Yağ Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Hatay'da bir şahsın marketin önünde bulunan 2 bin TL değerinde sıvı yağları koliyle çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özel Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Marketin önünde bulunan sıvı yağ kolilerinden birinin eksik olduğunu fark eden işletme sahibi durum üzerine güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde; kafasını kapüşonla kapatan bir şahsın 2 bin TL değerindeki 18 litre sıvı yağı çalarak bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yağ çalan şahsa ulaşıldığı ve paranın tahsil edildiği öğrenildi. - HATAY