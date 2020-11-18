Yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi - Son Dakika

Yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi

18.11.2020 13:09

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 Ekim'de çıkan ve sonraki gün kotrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlarda 164 mabet ağacı toprakla buluşturuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 Ekim'de çıkan ve sonraki gün kotrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlarda 164 mabet ağacı toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma projesi sorumlusu Jale Balcı, Vali Rahmi Doğan'ın da katılımıyla valilik himayesinde gerçekleştirilen dikim etkinliğinde, mabet ağacının güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi.

Balcı, umudu ve dayanıklılığı simgeleyen bu ağacın yangında zarar gören alanlara dikilmesinin tercih edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 10 yaşındaki 164 mabet ağacı dikildi.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 9 Ekim'de çıkan orman yangını 10 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.

Yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi
Yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi
Yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi
Yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi

İskenderun, Balcı, Hatay, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yanan ormanlık alanlara mabet ağacı dikildi - Son Dakika


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