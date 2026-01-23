Hatay\'da Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'da evde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 1 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yangın; İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve dumandan etkilenen 1 vatandaşı kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaş sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY