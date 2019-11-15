Hatay'da zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Karayolunda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

HATAY - Hatay'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya- Yayladağı Karayolu Harbiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkasında römork bulunan 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 ve 31 EB 628 plakalı otomobiller ile 31 S 0057 plakalı içi boş öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Yayladağı kara yolu bir süre sonra tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.