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Hatay'da zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

6 saat önce

Hatay'da zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı Karayolunda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralıHATAY - Hatay'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Hatay'da zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Karayolunda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı

HATAY - Hatay'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya- Yayladağı Karayolu Harbiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkasında römork bulunan 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 ve 31 EB 628 plakalı otomobiller ile 31 S 0057 plakalı içi boş öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Yayladağı kara yolu bir süre sonra tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Hatay'da zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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