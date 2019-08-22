Son Dakika Haberleri: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
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Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

17 dakika önce

Hatay'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.


Kaza, Antakya- Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAR 800 plakalı otomobilin kavşağa kontrolsüz girmesi nedeniyle seyir halinde olan zırhlı polis aracının direksiyon hakimiyeti kayboldu. Zırhlı polis aracı refüje çarparak devrilirken, 2 polis memuru yaralandı.


Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen zırhlı polis aracı vinç yardımıyla kaldırılarak götürüldü. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:14 Kaynak: İHA
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