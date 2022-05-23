Hatay'daki orman yangınına 1 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'daki orman yangınına 1 tutuklama

23.05.2022 11:41
Hatay'daki orman yangınına 1 tutuklama

HATAY'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HATAY'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı.


Hatay'daki orman yangınına 1 tutuklama
Hatay'daki orman yangınına 1 tutuklama
Hatay'daki orman yangınına 1 tutuklama
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Kaynak: DHA

Sarımazı, Mayıs, Belen, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'daki orman yangınına 1 tutuklama - Son Dakika
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