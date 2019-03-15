Hatay'ı Başkanlar Değil, Halk Yönetecek"

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Hatay'ı başkanların değil halkın yöneteceğini söyledi.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Hatay'ı başkanların değil halkın yöneteceğini söyledi.



Güler, Antakya Öğretmenevinde Altınözlü vatandaşlarla buluştu.



Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a doğru omuz omuza ilerlediklerini belirten Güler, "Halkın öneri ve görüşlerine önem veren bir anlayışla hizmet üreteceğiz. Biz vatandaşımızla beraber Hatay'ı yeninden inşa edeceğiz. İstişareyle, fikir alışverişinde bulunarak halkın önceliklerini belirliyoruz. Hatay'ı başkanlar değil, halk yönetecek. Halkın öncelikleri esas alınarak hizmet yağacağız." dedi.



Güler, Hatay'ın her yerinde Cumhur İttifakı'na katılımın arttığını ve ziyaret ettikleri her yerde halkın teveccühü ile karşılaştıklarını dile getirdi.



Bazı eleştirilerde bulunan Güler, şöyle devam etti:



"İlimiz, büyükşehir olduğunda bu bizim için bir fırsattı. 2014'te bu fırsatı kaçırdık. Bizimle birlikte büyükşehir olan illeri görünce kaybımızı anlıyoruz. Kahramanmaraş hakikaten büyükşehir oldu. Tekstilde marka oldu. Gaziantep bizden önde. Kahramanmaraş'ta olan, Şanlıurfa'da olan bizde neden yok? Büyükşehir yönetiminin beceriksizliği bunun sebebidir. 5 yılda 7,5 katrilyon lira ve 1 katrilyon borçlanma yetkisi verildi. Bu kadar para ne oldu diyoruz hala 'engellediler' diyorlar. Halk doğruları duymak istiyor. Bir başkana sonuçlar ne olursa olsun millete doğruları söylemek yakışır. Eskişehir belediyesi de CHP'nin. Bizim büyükşehir belediyesi de aynı partiden... Mecliste Cumhur İttifakı çoğunlukta. Lütfü Savaş, 'bizi engellediler' iddiasında bulunuyor, sürekli bunu bahane ederek ağlıyor. Eskişehir belediye başkanının bu şekilde ağladığını duydunuz mu? Eskişehir'de de meclis AK Parti'nin elinde. Hani engelliyorlardı?"



Güler, seçildiği günden itibaren bir yıl içinde alt yapı işini bitireceklerini ve su satışında yüzde 25 indirim yapacaklarını sözünü verdi.



AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise 2014'ten bu yana Hatay'ın boynunun bükük kaldığını ve Hatay'ın büyükşehir yatırımlarına ulaşamadığını söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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