Son Dakika Haberleri: Hatay idlib'deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildi
Son Dakika Güncel Hatay idlib'deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildi

Hatay idlib'deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildi

1 saat önce

İdlib'deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildiSURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan savaş mağduru sivillere, İHH ve bazı dernekler tarafından 20 araçlık yardım konvoyu ile 2 bin adet gıda kolisi gönderildi.

İdlib'deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildi

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan savaş mağduru sivillere, İHH ve bazı dernekler tarafından 20 araçlık yardım konvoyu ile 2 bin adet gıda kolisi gönderildi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara sığınan siviller için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der) ve Özgür Düşünce ve Hakları Derneği (Özgür-Der) tarafından 2 bin adet gıda kolisi hazırlandı. Hazırlanan gıda kolileri, 20 araçlık yardım konvoyuyla kamplara gönderildi. İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaş mağduru siviller için 2 bin adet gıda kolisi hazırlandıklarını söyleyerek, 'İdlib'e yönelik saldırılardan kaçan siviller için yardım konvoyu organize ettik. Şubat ayından bu yana saldırılar ciddi şekilde yoğunlaştı. Birçok aile mağdur oldu. İdlib'de ihtiyaç her geçen gün artıyor. Savaş mağduru sivillerin mağduriyetlerini gidermek için Fetih-Der ve Özgür-Der'in katkılarıyla 20 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz dedi.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise yaptığı açıklamada, 'Suriye'de bombaların altında bizi bekleyen kardeşlerimiz var. Bu nedenle mazlumların sessiz feryatlarına duyarsız kalmayarak 2 bin adet gıda kolisi daha hazırladık. Gıda kolilerini yüklediğimiz araçlar İdlib'in Türkiye sınırına yakın bölgelerinde bulunan kamplara gönderildi. Dağıtımlarımızdan 2 bin ailenin faydalanmasını planlıyoruz??diye konuştu.

Hatay idlib'deki kamplarda yaşayan sivillere 2 bin adet gıda kolisi gönderildi

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:40 Kaynak: DHA
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