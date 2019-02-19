Hatay İdlib'e Beton Blok Sevkiyatı
23 dakika önce
İdlib'e beton blok sevkiyatıSuriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.
İdlib
'e beton blok sevkiyatı Suriye
'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne (TSK
) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:23 Kaynak: DHA
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