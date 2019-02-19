Son Dakika Haberleri: Hatay İdlib'e Beton Blok Sevkiyatı

Hatay İdlib'e Beton Blok Sevkiyatı

23 dakika önce

İdlib'e beton blok sevkiyatıSuriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

İdlib'e beton blok sevkiyatı

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:23 Kaynak: DHA

Suriye, Hatay, TSK, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Amik Ovası'nda Sular Yükseldi

Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 16:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay İdlib'e Beton Blok Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]