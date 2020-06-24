HATAY İdlib'te 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

HATAY İdlib'te 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor

İdlib'te 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyorSURİYE'nin İdlib kenti kırsalında işletilen aşevinde pişirilen 5 bin kişilik sıcak yemek, her gün sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere dağıtılıyor.

İdlib'te 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor

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SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında işletilen aşevinde pişirilen 5 bin kişilik sıcak yemek, her gün sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere dağıtılıyor.

İdlib kırsalında yaşayan savaş mağduru sivillere yönelik sıcak yemek desteği amacıyla Katar Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından aşevi işletilmeye başlandı. İdlib'te işletilen aşevinde pişirilen 5 bin kişilik sıcak yemek, her gün sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere dağıtılıyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'te sıcak yemek ihtiyacını gidermek amacıyla dağıtımların sürdüğünü söyledi. Bölgede birçok ailenin yemek pişirmek için gerekli gıda ve mutfak malzemesine sahip olmadığını belirten Tosun, şunları söyedi:

'Kamplarda yaşayan ailelere kendi yemeklerini pişirebilmeleri için gıda ve mutfak malzemesi desteği veriyoruz. Lakin bu yardımları alana kadar da onları yalnız bırakmıyor ve sıcak yemek dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Katar Charity ve İHH işbirliğiyle işletilen aşevinde günlük 5 bin kişilik sıcak yemek çıkartılıyor. Yemekleri her gün vakit kaybetmeden ailelere dağıtıyoruz. Desteklerinden ötürü Katar Charity kurumuna teşekkür ediyoruz' dedi.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında çalışma yürütüyor.

Suriye, Katar, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:48 Kaynak: DHA

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