Son dakika: Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Son dakika: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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