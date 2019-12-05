Son Dakika Haberleri: Hatay kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi
Son Dakika Güncel Hatay kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi - Son Dakika

Hatay kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi

6 saat önce

Kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfiHatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 eğitim öğrencisi sinemaya götürüldü.

Kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 eğitim öğrencisi sinemaya götürüldü.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İ.Cahit Ayazhan, Belediye Başkan Yardımcısı M.Tolga Üçdal ve birim müdürlerinin katılımıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırıkhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizesinde 10 Özel eğitim okulunda eğitim gören 250 öğrenci sinemayla buluşturuldu. Kırıkhan Şehit Gülşah Güler Sosyal Tesisleri'ndeki sinema salonunda ilk kez sinemayla tanışıp 'Konuşan Hayvanlar' filmini izleyen çocuklar keyif dolu dakikalar yaşadı.

Sinema salonunu özel eğitim okullarında eğitim gören çocuklara ayırdıklarını belirten Başkan Yavuz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı. Yavuz, kültür hizmetlerini her geçen gün arttıracaklarını kaydetti.

Hatay kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi

Dünya Engelliler Günü, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü
Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:00:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay kırıkhan'da özel eğitim öğrencilerinin sinema keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]