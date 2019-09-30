Son Dakika Haberleri: Hatay temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı
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Hatay temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı

1 saat önce

Temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktıHatay'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi, yolda bulduğu 500 TL'yi görme engelli sahibine teslim etti.

Temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde temizlik işçisi, yolda bulduğu 500 TL'yi görme engelli sahibine teslim etti.

İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, geçtiğimiz cuma günü yolları süpürürken 500 TL buldu. Kurum yetkililerine bilgi veren Gündüz, sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı. Görme engelli Adnan Aytekin, bankamatikten çektiği 500 TL'yi düşürdüğünü evinde fark edince babası Hüseyin Aytekin, yetkililere müracaat etti. Paranın Adnan Aytekin'e ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ali Gündüz, 500 TL'yi bugün baba Hüseyin Aytekin'e teslim etti. Görme engelli oğlunun parayı çektikten sonra cebine koyarken düşürdüğünü VE evde fark ettiğini belirten Aytekin, Helal para, bulunduğu için çok mutlu olduk dedi.

Hatay temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
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