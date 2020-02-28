Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit... - Son Dakika

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Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit...
6 saat önce
Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.
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