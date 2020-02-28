Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit... - Son Dakika

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit...

6 saat önce

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit..., System.String[]

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldiğini belirtti.

Nezih Doğan, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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