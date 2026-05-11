Hatay'da firari hükümlü Defne'de yakalandı
11.05.2026 11:44
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş., Defne ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Defne ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYET EKİPLERİNDEN NOKTA OPERASYON

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş.’nin Defne ilçesinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun ardından şahıs emniyete götürülürken, güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetim ve operasyonlarını sürdüreceği bildirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan D.Ş., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Yerel, Hatay, Son Dakika

