Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı - Son Dakika

Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı

6 saat önce

Hatay'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı gören vatandaşlar sahile koştu.

Hatay'da yeni yılın ilk gününde güneşli havayı gören vatandaşlar sahile koştu.

Doğu ve Güneydoğu'daki çok sayıda ilde kar ve soğuk hava etkili olurken Hatay'da hava sıcaklığı 16 dereceye yükseldi.

Dörtyol ilçesinde yeni yılın ilk gününde vatandaşlar, güneşin tadını sahilde çıkardı.

Kimileri yürüyüş yaparken kimileri de balık tutmayı tercih etti.

Vatandaşlardan Büşra Kılınç, AA muhabirine, günlerdir ilçede sağanak yağışın etkili olduğunu, bugün ise güneşi görünce çok mutlu olduklarını söyledi.

Öte yandan, Belen ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:59 Kaynak: AA
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