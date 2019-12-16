Hatayspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.

Hatayspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.


Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Keçiörengücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular sadece yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular da dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
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