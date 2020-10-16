Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

16.10.2020 19:29
Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.

Atakaş Hatayspor'da 17'si futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken karşılaşmayı erteledi. Karar, TFF'nin internet sitesindeki maç programı sayfasına girildi.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor


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