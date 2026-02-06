1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 6 Şubat asrın felaketinde kaybedilenleri 'Unutmayacağız' başlığıyla anmak adına bir video yayınladı. Paylaşımda, depremde hayatını kaybeden Atsu'ya da yer verildi.
Kulübün sanal medya hesaplarından 'Bu şehrin acısı da onuru da bizim. Unutmayacağız' mesajıyla yayınlanan videoda Cristian Atsu'ya, yıkılan kulüp tesislerine, stadyuma ve Hatay'ın enkaz görüntülerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Hatayspor'dan Deprem Anması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?