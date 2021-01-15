Hatayspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Takımın yarın yapacağı son idmanın ardından özel uçakla Denizli'ye hareket edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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