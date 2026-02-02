Hatayspor, Prince Ating'i Kadarosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet oyuncusu Prince Ating'i kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Ating ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Transfer yasağı kaldırılan Hatay ekibinin renklerine bağladığı futbolcu sayısı 7'e yükseldi.
