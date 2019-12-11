Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Her maça son maçımız gibi hazırlanıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Her maça son maçımız gibi hazırlanıyoruz - Son Dakika Spor

Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Her maça son maçımız gibi hazırlanıyoruz

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, oynayacakları her maçı, ligdeki son maç gibi oynayıp, ligi tamamlayacakmış gibi hazırlandıklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Toysal: Her maça son maçımız gibi hazırlanıyoruz, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, oynayacakları her maçı, ligdeki son maç gibi oynayıp, ligi tamamlayacakmış gibi hazırlandıklarını söyledi.

Zorlu Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdüren bordo beyazlılar, deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Antrenman öncesinde değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Bayram Toysal, "Son oynadığımız Boluspor karşılaşması bizim açımızdan çok pozitif geçti. Hem oyunsal olarak, hem almış olduğumuz 3 puan değerli. Bu takımın daha pozitif futbol oynayıp, daha fazla 3 puanlar kazanacağı zamanlar olacağını söylemiştik. Boluspor maçı bu anlamda çok çok iyi geçti. Bulunduğumuz konumu biraz daha sağlamlaştırdık" dedi.

Deplasmandaki Keçiörengücü maçının çok zor bir karşılaşma olacağını kaydeden Toysal, "Haftalar ilerledikçe işlerin çok daha zor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Deplasman maçları özellikle çok zor geçiyor, alabildiğimiz kadar puanları alıp yine aynı şekilde bulunduğumuz konumu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kalan 3 maçın ikisini deplasmanda, bir tanesini içerde oynayacağız. Hedef olarak 3 maç periyodunda bakmıyoruz. Keçiören müsabakası oynanıp sezon bitecekmiş gibi hazırlanıyoruz. Oyuncularımızla da bunu konuştuk, inşallah güzel bir oyun ve iyi bir skorla buraya döneceğiz. İnşallah ilk yarıdaki son 3 maç bizi pozitif anlamda daha ileriye taşıyacaktır. Keçiören müsabakası da bu anlamda önemli bir müsabaka" diye konuştu.

"MİRKAN DIŞINDA EKSİK YOK"

Takımda kart cezalısının bulunmadığını belirten Toysal, Mirkan'ın Boluspor maçı öncesi antrenmanda sakatlandığını ve sakatlık dolayısıyla 2-3 hafta sahalardan uzak olacağını, onun haricinde başka eksiklikleri olmadığını söyledi.

"DEFANSI DA HÜCUMU DA TAKIM OLARAK YAPIYORUZ"

Bordo beyazlıların başarılı stoperi Sadi Karaduman ise Boluspor karşısında güzel bir maç çıkardıklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Boluspor'un da ihtiyacı vardı. Güzel bir maç çıkartarak 3 puanı aldık. 4 haftadır kalemizde gol görmüyoruz zaten, takım olarak iyi bir hava yakaladık. Sadece defansif olarak değil, takım olarak defans yapıp takım olarak hücum yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ GALİBİYET"

Keçiören deplasmanına da mutlak galibiyet parolasıyla gideceklerini dile getiren Karaduman, şunları kaydetti:

"Yapay çimde oynayacağız, alışık olmadığımız bir zemin ama biz oraya da mutlak galibiyet parolasıyla gideceğiz. Bu maçı da kazanırsak büyük bir avantajı elimize almış olacağız. Puan farkını koruyup ilk devreyi 6-7 puan arayla lider bitirmek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman öncesi Toysal'ın oyuncularıyla konuşması

Antrenmandan genel ve detay görüntüler

Teknik direktör Toysal ile röportaj

Sadi Karaduman'ın açıklamaları


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:52 Kaynak: DHA
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