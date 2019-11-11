Hattat Etem Çalışkan, Tarsus'ta sanatseverlerle buluştu

MERSİN (İHA) – Dünyaca ünlü hattat, ressam ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan, Tarsus'ta sanatseverlerle buluştu. Tarsus Kent Konseyi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Etem Çalışkan'ın eserlerinden oluşan "Çalı Çırpı ile Senfonik Çizgiler" adlı sergi açıldı.



Mehmet Bal Sanat Galerisinde açılan sergiye katılan Hat Sanatçısı Etem Çalışkan, serginin söyleşi kısmında yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranlığını dile getirdi. Çalışkan, Aşık Veysel, unutulmaz şairlerden Tarsuslu Ümit Yaşar Oğuzcan, Ahmet Arif, Tarsuslu ressam Mehmet Bal gibi birçok ünlü isimle olan anılarını paylaştı. Çalışkan, daha sonra kitaplarını sanatseverler için imzaladı.



Serginin açılışında konuşan Tarsus Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu, "Tarsus'un tarihi geçmişinin yanı sıra, bağrından çıkardığı ünlü sanatçıların başarıları ile gurur duyuyoruz. Bu sanatçılarımızın başında gelen ve en ünlülerinden birisi olan, hat sanatıyla dünyaca tanınan Tarsuslu Etem Çalışkan ile Atamızın aramızdan ayrılışının 81. Yıl dönümünde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise "Etem Hocam icra ettiği sanatıyla hepimizin örnek alacağı bir değerdir. Bu nedenle Etem Hocam için üzerime düşen bir görev var; bu kentte onun adına tarihi konumda olabilecek bir müze açmak. Belediye başkanı olarak bu müzenin açılışını yapacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Etem Çalışkan, çalışarak ve üreterek insanları çalışmaya teşvik edip yaptığı eserlerin altına o değerli imzasını atarak hepimize gösteriyor. Bizler de onun bu çalışma azminden feyiz alıp, şehrimize ve ülkemize faydalı olacak şekilde durmadan çalışacağız ve üreteceğiz. Böylelikle eğiten, üreten, sağlıklı ve kültürlü Tarsus'u el birliği ile geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.



İsminin verildiği okuma salonunda öğrencileri ile bir araya gelen Çalışkan, Heykeltıraş Gülcan Ak tarafından yapılarak salona yerleştirilen kendi rölyefini Belediye Başkanı Bozdoğan ve Kent Konseyi Başkanı Cerrahoğlu ile birlikte açtı. Başkan Bozdoğan'ın bir an olsun elini bırakmadığı ünlü hattat Etem Çalışkan, öğrencilere çok çalışmanın ve üretken olmanın önemini vurgulayarak, tavsiyelerde bulundu. - MERSİN