Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçaktan, NATO uçağına yakıt ikmali - Son Dakika

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Türk Hava Kuvvetleri 'ne ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada, 60 bin libre yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:45

Kaynak: DHA

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