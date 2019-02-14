Son Dakika Haberleri: Hava meydanları, limanlar ve sınır kapıları için yeni güvenlik kurulu

Hava meydanları, limanlar ve sınır kapıları için yeni güvenlik kurulu

12 dakika önce

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi.

Hava meydanları, limanlar ve sınır kapıları için yeni güvenlik kurulu, System.String[]
Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:25 

Ekonomi
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