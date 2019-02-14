Hava meydanları, limanlar ve sınır kapıları için yeni güvenlik kurulu
12 dakika önce
Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:25
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