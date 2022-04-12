HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI - Son Dakika
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HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI

12.04.2022 10:14

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırmaya göre yaşayan insanlardan alınan akciğer dokularında küçük plastik parçacıkları (mikroplastik) tespit edildi.

İNGİLTERE'de yapılan bir araştırmaya göre yaşayan insanlardan alınan akciğer dokularında küçük plastik parçacıkları (mikroplastik) tespit edildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "20 yıl önce ortaya çıkan bazı çalışmalarda akciğer kanseri sebebiyle ameliyat olmuş hastaların akciğer dokularında bu mikroplastik adı verilen yabancı maddeleri görmüştük. Bu maddeler vücudumuza solunum yoluyla girdiğinde yaygın derecede reaksiyon yapmaktadır. Buna bağlı olarak akciğerde kansere kadar yol açabilen çeşitli hastalıklar görmekteyiz" dedi. Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise mikroplastik tehlikesine karşı hava kalitesinin sürekli olarak incelenip kirleticilerin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Hayatın hemen her alanında insanların maruz kaldığı plastiklerin vücut üzerindeki etkilerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İngiltere'de yapılan araştırma, yaşayan insanlardan alınan akciğer dokularında küçük plastik parçacıkları (mikroplastik) tespit edildiğini ortaya koydu.

"MİKROPLASTİKLERE GÜNLÜK HAYATIMIZDA MARUZ KALIYORUZ"

Mikroplastiklerin günlük hayatın her yerinde görüldüğünü belirten Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan, Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, "Mikroplastik adı verilen polipropilenler günlük hayatımızda her yerde karşılaştığımız plastik maddelerdir. Yemek yediğimiz plastik kaplardan tutun, kullandığımız arabada ve jelatinlerde de görebiliriz. Dolayısıyla günlük hayatımızda bu maddelere çok fazla maruz kalmaktayız. Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük şehirlerde de görülüyor. Zaten 20 yıl önce ortaya çıkan bazı çalışmalarda akciğer kanseri sebebiyle ameliyat olmuş hastaların akciğer dokularında bu mikroplastik adı verilen yabancı maddeleri görmüştük. Bu maddeler vücudumuza solunum yoluyla girdiğinde yaygın derecede reaksiyon yapmaktadır. Buna bağlı olarak akciğerde kansere kadar yol açabilen çeşitli hastalıklar görmekteyiz. Astım, akciğer hastalığı gibi hastaları tetiklediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"SİGARA İÇENLERDE KANSER, ASTIM GİBİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR"

Yıldızeli, mikroplastiğin kansere de yol açtığını ifade ederek, "Özellikle meslek hastalıklarında bu durumu görüyoruz. Hastalarımızda, nefes darlığı, egzersiz kapasitelerinde düşme ve öksürük görülüyor. Bu çalışmayla birlikte meslek hastalığı olmayan bizim gibi normal insanlarda da plastik maddelerin akciğerimize geldiğini gördük. Normalde bir şeyi soluduğumuz vakit bunun akciğerlerimize kaçması ve aşağılara gitmesi mümkün. Ancak bizim daha aşağıda ufak dediğimiz damarsal düzeydeki yapılarımızda bile mikroplastikler görülebiliyor. Vücut bunu parçalayamadığı için bu kansere kadar yol açar. Mikroplastikler sigara içenler gibi riskli gruptakilerde kanser, astım gibi hastalıklara neden olur" diye konuştu.

"HAVADAKİ PARTİKÜLLER TÜM BOYUTLARDA İNCELEMEYE ALINMALI"

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise mikroplastiklere karşı alınması gereken önlemleri açıklayarak, "Mikroplastik, 5 mikrometreden daha küçük partiküldür ve gözle görülmez. Mikroplastik doğada bozulmaz, yıllarca bozulmadan kalır. Türkiye'de yaklaşık 350 noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hava kalitesi ve partikül maddeler izlenmektedir. Partikül maddelerin 10 mikrometre boyutundaki maddeleri izlenirken, artık 2,5 mikrometredeki tüm boyutlarda izlenmeye alınmalı. 2,5 mikrometredeki boyutu incelemeye aldığınız zaman kirleticileri tespit edebilirsiniz. Türkiye'de 350 noktada kirleticileri ölçen ve kirleticileri içerisindeki partikül maddeleri tespit ederseniz Londra'ya benzer şekilde havadaki mikroplastikleri tespit edilebilir, alınması gereken önlemler de alınır" dedi.

"ARITMA YAPILMAZSA HAVADA MİKROPLASTİK OLMA DURUMU CİDDİ"

Plastik tesisinde çalışanların mikroplastiğe daha fazla maruz kaldığını belirten Öztürk, "Tüm plastik üretim tesislerinde ileri kademe havalandırma, filtreleme yapılmalı. Orada çalışan insanların mikroplastiklere maruz kalması çok yüksek orandadır. Arıtma yapılmazsa, bizim de çoğu plastik üreten şehirlerimizde, soluduğumuz havada, mikroplastik olma durumu ciddi şekilde söz konusudur" ifadelerini kullandı.

HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI
HAVADA 'MİKROPLASTİK' UYARISI

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Kaynak: DHA

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