Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığına dikkati çekmek için yapılan etkinlikte paraşüt pilotları havada, dalgıçlar ise denizde su altında pankart açtı.

Kaş ilçesinde yeni kurulan Temiz Toplum Derneği, havada, karada ve denizde uyuşturucuya dikkati çekmek için farklı etkinlikler düzenledi. 4 gün süren etkinliklerde önce 8 yamaç paraşütü pilotu, Kırdavlı Tepesi'nden Kaş Limanı'na bir uçuş gerçekleştirdi. Pilotlar ikişerli olarak yaptıkları uçuşlarda 'En iyi narkotik polis annedir', 'Maddeye değil, hayata bağımlı ol' ve 'Çocuğuna sahip çık, uçurumdan atma' yazılı pankartlar açtı. Pankartlarla Kaş'ın üstünde tur atan paraşüt pilotları, Kaş Limanı'na iniş yaptı. Pilotların gösterisi ve inişi büyük ilgi çekti. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz da etkinliğe destek verdi.