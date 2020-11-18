Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar - Son Dakika

Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar

18.11.2020 11:30
Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığına dikkati çekmek için yapılan etkinlikte paraşüt pilotları havada, dalgıçlar ise denizde su altında pankart açtı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığına dikkati çekmek için yapılan etkinlikte paraşüt pilotları havada, dalgıçlar ise denizde su altında pankart açtı.

Kaş ilçesinde yeni kurulan Temiz Toplum Derneği, havada, karada ve denizde uyuşturucuya dikkati çekmek için farklı etkinlikler düzenledi. 4 gün süren etkinliklerde önce 8 yamaç paraşütü pilotu, Kırdavlı Tepesi'nden Kaş Limanı'na bir uçuş gerçekleştirdi. Pilotlar ikişerli olarak yaptıkları uçuşlarda 'En iyi narkotik polis annedir', 'Maddeye değil, hayata bağımlı ol' ve 'Çocuğuna sahip çık, uçurumdan atma' yazılı pankartlar açtı. Pankartlarla Kaş'ın üstünde tur atan paraşüt pilotları, Kaş Limanı'na iniş yaptı. Pilotların gösterisi ve inişi büyük ilgi çekti. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz da etkinliğe destek verdi.

Ardından eski Kaş Yat Limanı'nda, dalgıçlar yatların önünde 'Bir kereden bir şey olmaz deme, ölürsün! Uyuşturucusuz yeni bir hayat', 'Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç', 'En iyi narkotik polisi annedir' ve 'Çocuğuna sahip çık, uçurumdan atma' pankartlarını açtı. Ardından denizde dalış yapan dalgıçlar, Akdeniz'in derinliklerinde 'Bir kereden bir şey olmaz deme! Uyuşturucusuz yeni bir hayat' pankartını açtı.'HER AİLE KENDİ ÇOCUĞUNUN POLİSİ OLACAK'Yeni Bir Hayat Derneği Kaş Şubesi Başkanı İlknur Özen, etkinlik ve yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Maalesef çağımızın vebalarından biri olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı, birçok gencimizi yaşamdan koparıyor. Birçok ailenin ocağına ateş düşüyor. Uyuşturucu bir zehir. Hiçbir genç, hiçbir kişi bağımlı olmak için bu illete başlamıyor. İlgisizlik, işsizlik, sosyal ve ekonomik sorunlar, uyuşturucuya başlatıyor. İlk kez uyuşturucu kullanan çocuklarımızın büyük bölümü ilk denemeyi odasında yapıyor. Çocukları ile yeteri kadar ilgilenmeyen aileler, çocuklarının uyuşturucu kullandığını yaklaşık 1- 1,5 yıl sonra fark edebiliyor. Her aile kendi çocuğunun polisi olacak. Çocuğunun davranışlarını gözlemleyecek. Bizim dernek olarak amacımız, uyuşturucu bataklığına düşmekten çocuklarımızı korumak. Bu bataklığa düşen çocuklarımızı da kurtarmak. Buradan annelere, babalara sesleniyorum; çocuklarınızla ilgilenin. 'Benim çocuğum yapmaz' yanılgısına düşmeyin. Bir sorun yaşadığınız zaman bizimle iletişime geçin. Şu ana kadar uyuşturucu bağımlısı bir gencimizi tedaviye gönderdik. Sorunu olan ailelerle iletişim kurarak, sorunların aşılması konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar
Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar
Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar
Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar
Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar

Uyuşturucu, Narkotik, toplum, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havada ve su altında uyuşturucuya farkındalık için pankart açtılar - Son Dakika


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