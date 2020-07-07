Havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı - Drone - Son Dakika

Havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı - Drone

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama tarama çalışmaları devam ediyor.

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Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışmalarını beşinci gününde sürdürüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 185 kişilik ekip ve 52 araç ile kadavra köpeğinin de bulunduğu beş arama köpeğinin katılımıyla fabrika etrafında arazi taraması yapılıyor.

Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, kimyasal maddeler ile patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği bölgedeki ev, bina ve iş yerlerine yönelik hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi taburcu edildi.

Biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar, Halis Yılmaz ve Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazeleri toprağa verilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklanmıştı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı - Drone - Son Dakika
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