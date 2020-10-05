Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı - Son Dakika

Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı, System.String[]

GAZİANTEP'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', özellikle soğuk havalarda vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran havaların serinlemesi ile birlikte daha çok ilgi görmeye başladı.

Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan ve kışın soğuk algınlığına karşı tavsiye edilen; hazırlanışı saatler süren beyran, havaların serinlemesiyle başlamasıyla birlikte vatandaşların hasta olmamak için tükettiği en önemli yemekler arasında yer alıyor. Gaziantepli işletmeci Ahmet Çadır, beyranı soğuk algınlığına iyi geldiğini ve vatandaşların da sonbahar mevsiminin gelmesi ile bu yemeği daha çok tercih ettiğini ifade etti.'SOĞUK HAVALARDA 3 ÖĞÜNDEN BİRİNDE MUTLAKA TÜKETİLİR?Gaziantep'te havalar soğumaya başlayınca yöresel yemeklerden beyranın her 3 öğünden birinde mutlaka tüketildiğini söyleyen Ahmet Çadır, "Bugünlerde havalar soğumaya başladı, sonbahar mevsimine giriyoruz. Tüm virüslere karşı bağışıklık kazanacağımız en önemli yemek beyrandır. Gaziantepliler mutlaka soğuk havalarda beyran tüketir. Hava değişikliği ile birlikte de talep artmış durumda. Bu yoğunluğun sebebi insanlar sağılığını koruyorlar. İçerisinde yer alan; ilikli kemik ve et suyu ile sarımsak antibiyotik gibidir ve bağışıklığı güçlendirdiği için özellikle tercih ediliyor" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, antibiyotik etkisi olduğu için kış mevsimi öncesi beyranı sıklıkla tükettiklerini söyledi.


Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı
Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 08:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havalar serinleyince beyrana ilgi arttı - Son Dakika

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