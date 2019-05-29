Son Dakika Haberleri: Havalimanındaki valizden uyuşturucu çıktı
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Havalimanındaki valizden uyuşturucu çıktı

46 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 4 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Havalimanındaki valizden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 4 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda dün bir valizde yapılan aramada, valizin astar kısmına gizlenmiş 4 kilo 820 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:49 Kaynak: AA
Hakkari, Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Güncel
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