Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

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