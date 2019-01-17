Son Dakika Haberleri: Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

1 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik, System.String[]
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:45 

Ekonomi
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