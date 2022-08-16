Çin, Büyük Yakıt Deposu Yangınından Sonra Küba'ya Yardımda Bulundu

HAVANA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kızılhaç Derneği'nin Küba Kızılhaç Derneği'ne yaptığı 150.000 ABD doları değerindeki bağış için Küba'nın başkenti Havana'da Pazartesi günü bir teslim töreni düzenlendi. Bağış, Karayip ülkesi Küba'nın batısında bulunan Matanzas kentindeki bir yakıt deposunda çıkan yangın sonrasında yürütülen kurtarma ve onarım çalışmalarını destekleme amacı taşıyor. Havana'daki Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui, "Çin ve Küba, kardeş uluslardır. Çin hükümeti ve halkı, büyük yangın karşısında aynı acıyı paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Deborah Rivas ise Çin'in yardımının, Çin'in Küba'yla olan dayanışmasının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. 5 Ağustos'ta Matanzas limanı yakınlarındaki yakıt deposunda bulunan bir tank, yıldırım düşmesi sonucu dev alevlerle sarılmıştı. Bir gün sonra ikinci bir tanka da sıçrayan yangın, bir dizi patlamaya yol açtı. Devasa yangın daha sonra söndürüldü. Küba Kızılhaç Derneği Müdür Yardımcısı Susana Llovet, bağış için Çin Kızılhaç Derneği'ne teşekkür etti. Llovet, "Çin her zaman bizim yanımızda oldu; bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu. Yangında şu ana kadar en az 2 kişinin hayatını kaybettiği teyit edilirken 132 kişi sağlık tesislerinde tedavi edildi, 14 kişiye ise henüz ulaşılamadı.