Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un babasının cenazesi toprağa verildi
08.03.2021 17:23
Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Başkanı Emin Ersoy'un dün 78 yaşında vefat eden babası İbrahim Ersoy'un cenazesi defnedildi.
Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Başkanı Emin Ersoy'un dün 78 yaşında vefat eden babası İbrahim Ersoy'un cenazesi defnedildi.
Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İbrahim Ersoy, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ersoy için sosyal mesafe kuralına uygun olarak ilçedeki mezarlık önündeki açık alanda cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazının ardından Ersoy'un naaşı, Havran Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve yakınları, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.
Son Dakika Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü