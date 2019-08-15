Son Dakika Haberleri: Havran'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Havran'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Havran'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Ruhi Göktepe yönetimindeki 10 H 9975 plakalı minibüs, Kocadağ mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Göktepe, Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkesir, Göktepe, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk
CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor Yapılan vergi artışı sigaraya zam olarak yansıyacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:36:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havran'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]