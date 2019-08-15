Havran'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:09 Kaynak: AA
'in Havran
ilçesinde şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Ruhi Göktepe
yönetimindeki 10 H 9975 plakalı minibüs, Kocadağ mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Göktepe, Havran İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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