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Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi - Son Dakika

Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi

01.09.2021 16:09

İzmir'de kiraladığı yazlık villanın havuzuna haşema ile girmek isteyen kadın, site yönetimi tarafından engellendi. Kadın, site yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tartışma sırasında kaydedilen videoda ise site yöneticilerinin karşı tarafa "Sen kimsin ki? Sıkıysa gir" diye bağırdığı görülüyor.

3 Ağustos günü ilçeye bağlı Kabakum Mahallesi'nde bulunan Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde iddiaya göre İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir şirketin bilişim teknolojileri müdürü olarak çalışan Harun Çetin, Dikili'de bulunan firmasındaki işler nedeniyle 1 ay boyunca ilçede kalmak için siteden yazlık villa kiraladı.

TESETTÜR MAYO İLE GİRMESİNİ ENGELLEDİLER

Kaldıkları evin hemen yanında bulunan ve tüm sitenin kullanımına açık olan havuza, tesettür mayosu olarak bilinen haşema ile girmek isteyen Harun Çetin'in eşi Tuğçe Çetin, burada site yönetimi tarafından engellendi. Haşema ile havuza girmenin site yönetim tarafından alınan karar ile yasaklandığını ileri süren kişiler, havuzun yanında bulunan 'yasak tabelasını' delil gösterdi.

"SEN KİMSİN Kİ?"

Yaşanan olay üzerine konuyu site yönetimi ile konuşmak, alınan kararın insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu belirten Harun Çetin, bu girişiminde başarılı olamadı. Çetin'in konuştuğu site yöneticileri kendisine yasakta ısrar edince, Harun Çetin, sitenin yönetim kurulu kararını görmek istedi. Site yönetimi tarafından bu isteği de yerine getirilmeyen Harun Çetin, aldığı "Sen kimsin ki? Kat maliki değilsin, benim ortağım değilsin. Karar havuzun kenarındaki tabelada yazıyor" cevabı karşısında şaşkına döndü.

Haşema ile havuza girmek isteyen kadına şok yasak

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Harun Çetin ise kiracı olduklarından site havuzundan diğer kat malikleri gibi yararlanma haklarının olduğunu, inancına uygun kıyafet giyme hürriyetinin olduğunu, ayrımcılık yapılmaması gerektiğini, buna karşı çıkmalarının özgürlüğe ve havuza giren diğer kişilerle olan eşitliğe engel teşkil ettiğini söyledi. Yaşanan olayın ardından sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçen Tuğçe ve eşi Harun Çetin, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak site yönetim kurulu üyeleri hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

"BAŞKA İNSANLARIN DA MAĞDUR OLMAMASI İÇİN"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Harun Çetin, "Sonuç olarak, benzer mağduriyetler yaşanmaması için site yönetiminin uyguladığı haksız uygulamanın kaldırılarak başka insanların mağdur olmaması için kat malikleri kurulu kararının ayrımcılık yasağına aykırı davrandığı, inancım nedeniyle hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanamamam sebebiyle site yönetim kararının kaldırılması, site yönetimine idari para cezası uygulanması ve maddi ve manevi zararımın karşılanmasını istiyorum" sözlerine yer verdi.

Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi

Eyüp Sultan, Tesettür, İstanbul, Haşema, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi - Son Dakika


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