Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti

Dünyaca ünlü aktris Nadia Farès, geçtiğimiz hafta Paris'teki lüks bir spor salonunun havuzunda bilincini kaybetmiş halde bulunmasının ardından 57 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

11 Nisan tarihinde Paris'in Blanche ve Montmartre bölgesindeki seçkin bir kulüpte meydana gelen olayın ardından komaya giren yıldız oyuncu, cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Acı haberi duyuran kızları Cylia ve Shana Chasman, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nadia Farès'in bu Cuma aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Fransa büyük bir sanatçısını kaybetti ama bizim için her şeyden önce bir anne olan varlığımızı yitirdik."

Fransız savcılığından alınan bilgilere göre Farès, havuzda tur atarken aniden bilincini kaybetti. Olay yerindeki tanıklar, ünlü oyuncunun havuzun dibinde "yoga pozisyonunda" hareketsiz dururken bulunduğunu bildirdi.

Çevredeki bir başka yüzücünün acil servis ekipleri gelene kadar kalp masajı (CPR) yaparak hayata döndürmeye çalıştığı Farès, kaldırıldığı Pitie-Salpetriere Hastanesi'nde tıbbi olarak uyutulmuştu.

Amerikalı yapımcı Steve Chasman ile 2002 yılında evlenen ve dört yıl önce yollarını ayıran Farès'in bu evlilikten iki kızı bulunuyordu. Bir dönem eşiyle birlikte Los Angeles'ta yaşayan oyuncu, yakın zamanda Fransa'ya kesin dönüş yapmıştı.

Ailesi için kariyerine bir dönem ara veren Farès, o süreci şu sözlerle anlatmıştı: "Kocamı takip ederek Los Angeles'a gittiğimde, kendime ait bir aile kurmaya ve tüm zamanımı ona adamaya gerçekten ihtiyacım vardı."

Farès’in geçmişi ciddi sağlık mücadeleleriyle doluydu. 2007 yılında beyin anevrizması nedeniyle operasyon geçiren oyuncu, bu durumu "acil müdahale edilmesi gereken bir saatli bomba" olarak nitelendirmişti. Ayrıca, son dört yıl içinde üç kez kalp ameliyatı geçirdiğini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

1968 Fas doğumlu olan ve çocuk yaşta ailesiyle Fransa'nın güneyine yerleşen Farès, asıl çıkışını 2001 yapımı kült gerilim filmi The Crimson Rivers (Kızıl Nehirler) filmindeki başrolüyle yapmıştı.

90'lı yıllarda televizyon projeleriyle tanınmaya başlayan aktris, "Elles n'oublient jamais" (Asla Unutmazlar) filmindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Farès, son yıllarda ise popüler Netflix dizisi Marseille'de Vanessa d'Abrantes karakterine hayat vermişti.

Ünlü oyuncu, bu yılın sonuna doğru Studios TF1 ile birlikte bir aksiyon-komedi filmi yöneterek ilk yönetmenlik deneyimini yaşamaya hazırlanıyordu.

