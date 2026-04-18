Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü aktris Nadia Farès, Paris'teki spor salonunda bilincini kaybettikten sonra 57 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Farès, Fransa'nın kaybı olarak anıldı.

Dünyaca ünlü aktris Nadia Farès, geçtiğimiz hafta Paris'teki lüks bir spor salonunun havuzunda bilincini kaybetmiş halde bulunmasının ardından 57 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

11 Nisan tarihinde Paris'in Blanche ve Montmartre bölgesindeki seçkin bir kulüpte meydana gelen olayın ardından komaya giren yıldız oyuncu, cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Acı haberi duyuran kızları Cylia ve Shana Chasman, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nadia Farès'in bu Cuma aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Fransa büyük bir sanatçısını kaybetti ama bizim için her şeyden önce bir anne olan varlığımızı yitirdik."

Fransız savcılığından alınan bilgilere göre Farès, havuzda tur atarken aniden bilincini kaybetti. Olay yerindeki tanıklar, ünlü oyuncunun havuzun dibinde "yoga pozisyonunda" hareketsiz dururken bulunduğunu bildirdi.

Çevredeki bir başka yüzücünün acil servis ekipleri gelene kadar kalp masajı (CPR) yaparak hayata döndürmeye çalıştığı Farès, kaldırıldığı Pitie-Salpetriere Hastanesi'nde tıbbi olarak uyutulmuştu.

Amerikalı yapımcı Steve Chasman ile 2002 yılında evlenen ve dört yıl önce yollarını ayıran Farès'in bu evlilikten iki kızı bulunuyordu. Bir dönem eşiyle birlikte Los Angeles'ta yaşayan oyuncu, yakın zamanda Fransa'ya kesin dönüş yapmıştı.

Ailesi için kariyerine bir dönem ara veren Farès, o süreci şu sözlerle anlatmıştı: "Kocamı takip ederek Los Angeles'a gittiğimde, kendime ait bir aile kurmaya ve tüm zamanımı ona adamaya gerçekten ihtiyacım vardı."

Farès’in geçmişi ciddi sağlık mücadeleleriyle doluydu. 2007 yılında beyin anevrizması nedeniyle operasyon geçiren oyuncu, bu durumu "acil müdahale edilmesi gereken bir saatli bomba" olarak nitelendirmişti. Ayrıca, son dört yıl içinde üç kez kalp ameliyatı geçirdiğini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

1968 Fas doğumlu olan ve çocuk yaşta ailesiyle Fransa'nın güneyine yerleşen Farès, asıl çıkışını 2001 yapımı kült gerilim filmi The Crimson Rivers (Kızıl Nehirler) filmindeki başrolüyle yapmıştı.

90'lı yıllarda televizyon projeleriyle tanınmaya başlayan aktris, "Elles n'oublient jamais" (Asla Unutmazlar) filmindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Farès, son yıllarda ise popüler Netflix dizisi Marseille'de Vanessa d'Abrantes karakterine hayat vermişti.

Ünlü oyuncu, bu yılın sonuna doğru Studios TF1 ile birlikte bir aksiyon-komedi filmi yöneterek ilk yönetmenlik deneyimini yaşamaya hazırlanıyordu.

Hollywood, Fransa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı
Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram’ın hayali, duyanların yüreğini dağladı Okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram'ın hayali, duyanların yüreğini dağladı
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Halil Umut Meler’e dev görev Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı 12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı
Takımını Avrupa’da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Abdullah Avcı, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:55:08. #7.12#
SON DAKİKA: Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.