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Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım - Son Dakika

Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım

26.07.2021 13:39

Antalya'da Halil-Esra Kibrit çiftinin 3,5 yaşındaki çocuğu Doruk, villanın havuzuna düştü. O sırada temizlik yapan anne, hareketsiz halde suyun üzerinde duran oğlunu görünce apar topar sudan çıkartıp hastaneye götürdü. Küçük çocuğa yapılan kontroller sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla hastaneden alınırken, aracın önüne yatan acılı anne ''Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek isyan etti.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

Çocuğu havuzda boğulan acılı anne, cenaze aracının önüne yatıp feryat etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım

OĞLUNU SUYUN İÇİNDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğu havuzda boğulan acılı anne, cenaze aracının önüne yatıp feryat etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım

ACILI ANNE, CENAZE ARACININ ÖNÜNE YATTI

Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı.

Çocuğu havuzda boğulan acılı anne, cenaze aracının önüne yatıp feryat etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım

''ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM''

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü. Doruk Kibrit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.

Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım

cenaze aracı, Antalya, Otopsi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Havuzda çocuğu boğulan acılı anne isyan etti: Cenaze arabası beni çiğnesin, çocuğuma sahip çıkamadım - Son Dakika


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