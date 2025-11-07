Havvanur Yurtsever HSK Üyesi Seçildi - Son Dakika
Havvanur Yurtsever HSK Üyesi Seçildi

07.11.2025 08:09
Havvanur Yurtsever, TBMM kararıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Havvanur Yurtsever'in seçilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 05 Kasım 2025 tarihli 13'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur Yurtsever Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
