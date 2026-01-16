Havza'da 5.409 Öğrenci Karnelerini Aldı

Havza'da 5 bin 409 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

5 bin 409 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı Havza'da Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, 100. Yıl İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıtarak, mutluluklarına ortak oldu.

İkiz, öğrencilerden tatil sürecini iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Dönem boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalar sonucu emeğinizin karşılığı olan karne heyecanına yürekten katılıyorum. Şimdi dinlenme zamanı ama dinlenmek demek boşa zaman harcamak demek değildir. Öğrencilerin daha çok kitap okumaları ve aileleri ile sosyal aktivitelerde bulunarak süreci geçirmeleri gerekmektedir." dedi.

Ertuğ da Havza'nın eğitim seviyesi olarak iyi durumda bulunduğunu dile getirerek, "Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Başarıya ihtiyacımız var. Allah sizleri muvaffak eylesin. Okumaktan ve başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Siz bizim istikbalimiz, geleceğimizsiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İkiz ve Ertuğ tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Havza'da 566 anaokulu, 1584 ilkokul, 1710 ortaokul, 1549 da lise öğrencisi karne aldı.