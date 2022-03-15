Havza'da "Değişen Dünyada Kadın Olmak" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da "Değişen Dünyada Kadın Olmak" konferansı düzenlendi

15.03.2022 11:28
Havza'da "Değişen Dünyada Kadın Olmak" konferansı düzenlendi

Havza Müftülüğünce İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Değişen Dünyada Kadın Olmak" konulu konferans düzenlendi.

Havza Müftülüğünce İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Değişen Dünyada Kadın Olmak" konulu konferans düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans öncesi Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Bitimi tarafından evden hırsızlık, dijital dolandırıcılık ve kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirme yapılarak, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtıldı.

Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu Havza, burada yaptığı konuşmada, Müftülüğünün kadınlara yönelik hizmetleri hakkında bilgi vererek, "Toplumumuz ve dinimizde kadının yeri ve önemi oldukça önemlidir. Kadın, Allah'ın huzurunda erkekle eş değer bir varlıktır. Kadın onurlu, akıllı, yönlendirici ve iyiliklerden sorumlu bir varlık olarak yaratılmasıyla kıymetlidir. Bu açıdan toplumumuzu bilinçlendirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır." dedi.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, "İslam toplumunda kadın ve kadının yeri, gelişen toplumda kadın olmak" gibi konularda bilgi aktardı, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri şiir ve ilahiler okudu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da 'Değişen Dünyada Kadın Olmak' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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