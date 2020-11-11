Havza'da fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Projesi" kapsamında Havza'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Boyalıca Mahallesi Köyüstü mevkisinde Kaymakam Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturacağız." dedi.

Özdemir ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz için, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri destekliyoruz. Yeşil bir Havza için çalışıyoruz ve bu bağlamda belediye park ve bahçelerimizde çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Özdemir ile katılımcılar, fidan dikimi gerçekleştirildi.