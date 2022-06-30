Havza'da GES projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Havza'da GES projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

30.06.2022 17:10

Havza'da GES projesi bilgilendirme toplantısı Jandarmanın güvenlik önlemleri Toplantıya katılan köylülerin tepkileri Merada büyükbaş hayvancılık yapan Ozan Özkan'ın konuşması Küçükbaş besiciliği yapan Nazike Kurt'un konuşması Hacıdede Mahallesi Muhtarı Rıza Kurt'un konuşması Havza'da GES...

Havza'da GES projesi bilgilendirme toplantısı

Jandarmanın güvenlik önlemleri

Toplantıya katılan köylülerin tepkileri

Merada büyükbaş hayvancılık yapan Ozan Özkan'ın konuşması

Küçükbaş besiciliği yapan Nazike Kurt'un konuşması

Hacıdede Mahallesi Muhtarı Rıza Kurt'un konuşması Havza'da GES projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hacıdede Mahallesi'nde düzenlenen Havza Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Yardımcı Kaynak GES Projesi Halkı Bilgilendirme Toplantısı'na Hacıdede, Şeyhkoyun ve Ağdırhasan mahallesi sakinleri ile Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, GES yapmak isteyen firma ve ÇED raporunu hazırlayan firma yetkilileri katıldı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

Raporun okunmasının ardından mahalle sakinleri, 1729 dekarlık Hacıdede merasının 720 dekarına kurulması planlanan GES'e itiraz etti.

Merada büyükbaş hayvancılık yapan Ozan Özkan, "Mera Kanunu'nda, 'Meralar başka kişilere, 3. şahıslara devredilemez, hayvancılık dışında kullanılamaz. Kadim köylünün hakkıdır.' der. Pandemide, küresel ısınmada ortaya çıkan manzara, dünyada en büyük krizin gıda krizi olduğudur." dedi.

Küçükbaş besiciliği yapan Nazike Kurt da iki oğlunun askerde olduğunu dile getirerek, "Tüm çabam onlar için. Meradaki düz alan yok olduğunda benim koyunum otlayamaz.

Hayvanımın rızkını kesersiniz, benim rızkımı kesersiniz. O sopa ucunda dağlarda gezmek gerçekten çok zor. Benim alanım burası, buraya göz dikmeyin." dedi.

Hacıdede Mahallesi Muhtarı Rıza Kurt ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, projenin hayvancılığı olumsuz etkileyeceğine işaret ederek, tepkilerini ve razı olmadıklarını göstermek için toplantıya katıldıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da GES projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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