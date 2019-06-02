Havza'da Hacivat ve Karagöz sahnelendi
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Havza Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahnelendi.
Havza
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:54 Kaynak: AA
Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahnelendi.
Kevser Cami önünde sahnelen Hacivat ve Karagöz gölge oyunu özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.
Etkinliğe kızı Ahsen Özdemir ile birlikte katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir
, çocukların ramazan gelenek ve göreneklerini yaşayarak öğrenmeleri için gayret gösterdiklerini belirttti.
Özdemir, çocuklara bayram hediyesi olması arzusuyla program düzenlediklerine işaret ederek, "Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmamız önemli. Hacivat ve Karagöz de bizim önemli ramazan geleneklerimizden ve kültürümüzün bir parçası. Öncelikle çocuklar olmak üzere tüm Havzalıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı
'nı kutlarım." dedi.
Program sonunda çocuklara çikolata ikram edildi.
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