Son dakika haberi... Havza'da jandarmadan çocuklara online trafik eğitimi - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma trafik ekibi tarafından öğrencilere internet ortamında trafik eğitimi verildi.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerden Ilıca Mahallesi'nde bulunan Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının iş birliği sonucu hem öğrencilere trafik eğitimi verilmesi hem de uzaktan eğitime ilgilerini artırmak adına sosyal iletişim ağı kullanılarak eğitim gerçekleştirildi.

Eğitime okulun 7 ila 11 yaş arasındaki öğrencileri çevrim içi platformda katıldı.

Eğitimde Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından trafik kuralları, araç içinde nasıl davranılacağı, servislerden inip binme gibi konularda bilgi verildi ve öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı.

Eğitim sonrası jandarma tarafından okul idaresine, öğrencilere ulaştırılmak üzere trafik kurallarını içeren boyama kitabı ve trafik dedektifi kimlik kartları teslim edildi.

Okulun müdür yardımcısı İlyas İşliyen, eğitimle öğrencilerin uzaktan eğitime ilgilerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.