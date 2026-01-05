Havza'da Kan Bağışı Çalışması

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı çalışması gerçekleştirildi.

Türk Kızılay ile Havza Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde hastanede kurulan stantta sağlık çalışanları kan bağışında bulundu. Çalışma sonunda 13 ünite kan toplandı.

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeci, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, sağlık durumu el veren herkesi kan vermeye davet etti.

Keçeci, "Kan, kaynağı insan olan bir şifa kaynağıdır ve acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bağışlanacak bir ünite kan, üç kişiye hayat demek. Mesleğimiz gereği insanlara hizmet etmek görevimiz fakat kan bağışı ile bu görevimizin üzerine insanlık vazifemizi yerine getirdik." dedi.