Havza'da küçük esnafa faizsiz kredi imkanı - Son Dakika

Havza'da küçük esnafa faizsiz kredi imkanı

DenizBank Havza Şubesi Müdürü Mesut Özkurt, bankaları tarafından küçük esnafa sağlanan faizsiz kredi imkanları hakkında bilgi verdi.

DenizBank Havza Şubesi Müdürü Mesut Özkurt, bankaları tarafından küçük esnafa sağlanan faizsiz kredi imkanları hakkında bilgi verdi.

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İlçede faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları ile bir araya gelen Özkurt, DenizBank'ın küçük esnafa destek olmak için oluşturduğu sıfır faizli kredi hakkında bilgi aktardı.

Bankanın küçük esnafa sıfır faiz ile 5 ay vadeli 10 bin liraya kadar kredi imkanı sağladığını belirten Özkurt, "Bunun yanı sıra ücretsiz çek, EFT ve havale imkanları ile küçük esnafımızın yanında olacağız. Yine POS cihazı isteyen esnafımıza da kolaylıklar sağlanacak. 10 bin lira üstü kredi kullanmak isteyen küçük esnafımıza ise düşük faizli kredi imkanları ile kaynak sağlayacağız. Bunun için esnaf oda kayıtları ile bizlere müracaat etmeleri yeterli." dedi.

Özkurt, DenizBank'ın salgın sonrası dönemde ekonomiye katkı sunmak için birçok kaynağı hayata geçirdiğine işaret ederek, "Normalleşme sürecinde bakkal, kahvehane, kasap, manav, terzi ve berber gibi esnafımızın hızlı şekilde toparlanması için DenizBank önemli bir kaynak ayırdı. Eminim ki bu kaynak küçük esnafımıza büyük destek olacak. Bu imkandan faydalanmak isteyen tüm küçük esnafımızı şubemize bekliyoruz." diye konuştu.

Tanıtıma Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ve Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban katıldı.

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da küçük esnafa faizsiz kredi imkanı - Son Dakika
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